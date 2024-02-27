ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. تواصل الدورات بوحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بمحافظة أسوان، أنه يتم متابعة التدريبات المهنية بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز وقرى نصر النوبة، والتى تأتى ضمن سلسلة الخدمات التدريبية التي تستهدف القرى الأكثر إحتياجًا لتحسين الجانب المعيشي لهم، خاصة المرأة المعيلة والشباب الباحث عن فرص العمل.

ويتم حاليًا تدريب الدفعة السادسة بورشة الملابس الجاهزة بقرى مركز نصر النوبة حيث تم تدريب العديد من السيدات والمعيلات بالدورات السابقة من قرى عنيبة، وتوشكى، وقتة، ووادى العرب، والجنينة والشباك، ومصمص، وإبريم، وبلانة، وأبو سمبل، وحجازة، وقورتة، والديوان، وكورسكو.

استكمال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية

ولفت مدير مديرية العمل، إلى أنه جارى استكمال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية لإحداث نوع من إشباع الاحتياجات التدريبية لدى الشباب والشابات من الجنسين، فيما قدمت المتدربات والمتدربين لهذه الدورات التدريبية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية المجانية، مقدمين الشكر لوزير العمل حسن شحاته، ولمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ولكل القائمين على العملية التدريبية بالمديرية والمحافظة.

جاء ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك "، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة إقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص لائقة لاقتحام سوق العمل.

متابعة مدرسة عزبة المرشح للتعليم المجتمعي

وفي سياق آخر، كان قد أجرى المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، متابعة مدرسة عزبة المرشح للتعليم المجتمعى التابعة لإدارة أسوان التعليمية مع مينا ناجى وياسمين الحبال ممثلي برنامج الغذاء العالمىWFP بحضور غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، سميرة فقير مدير إدارة التعليم المجتمعي، وعدد من مسئولي التعليم المجتمعى.

وأجرى وكيل الوزارة تفقد المدرسة والتى تضم 45 تلميذًا على مستويين، وتابع تركيب شاشة تفاعلية داخل الفصل لعرض الأفلام والمواد التعليمية المصورة وسط فرحة كبيرة للتلاميذ.

وخلال حديثه مع أبنائه الطلاب اطمأن وكيل الوزارة على مستواهم العلمي والتحصيلي واستمع لعدد من الأناشيد التعليمية من الطلاب "عمرو خالد- منة بركات - كريم عبدالمعز"، وتابع تفاعل الطلاب مع السبورة.

وأشاد الرشيدى بجهود وأنشطة برنامج الأغذية لدعم التحول الرقمى وإدخال وسائل التكنولوجيا لتطوير أساليب التعليم بمدارس التعليم المجتمعي بأسوان عبر توفير الشاشات الذكية التفاعلية حيث يمكن تخزين أى مواد تعليمية عليها، وتنزيل تطبيقات ومنصات التعلم عليها، واستخدامها لاستقبال عمليات «البث المباشر»، وعرض المواد التعليمية المسجلة.

جدير بالذكر أن المبادرة تشمل الانتهاء من تركيب 50 شاشة ذكية تفاعلية بمدارس التعليم المجتمعى بالإدارات يوم الأربعاء 28 فبراير، حيث تم تركيب ثلاث شاشات اليوم بإدارة أسوان لمدارس عزبة المرشح والصداقة القديمة والصداقة الأولى بالرعاية وتستكمل غدًا بإدارات كوم امبو ودراو.