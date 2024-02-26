الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 3 مصابين جراء انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي أسوان"

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمدخل الكرابلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

 

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق وتبين إصابة كلا من هانى محمد حجازى 42 سنة، إصابته اشتباه خلع بالكتف الأيسر، والقمص مكاريوس بولس 57 سنة، وإصابته اشتباه كسر فى الذراع الأيمن، وأسامة رفعت يس 61 سنة كدمات متفرقة بالصدر والجسم. 

 

وحرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

 

إصابة 3 أشخاص انقلاب سيارة حادث الجهات الامنية الطريق الصحراوي

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