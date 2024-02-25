ضمن حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبي لخدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة إلى مواصلة أعضاء الوحدة لجهودهم وجولاتهم للوقوف ميدانيًا على معدلات التنفيذ لكافة المشروعات بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، مع القيام بالتشغيل التجريبي لأي مشروع يتم الانتهاء منه وفقًا لتعليمات محافظ أسوان حتى يجني المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات، وبما يحقق عوائد إيجابية لهم.

إعطاء إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس

ولفت إلى أنه تم إعطاء إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس التابع لمركز كوم أمبو ليتم ضمه لحزمة الخدمات الموجودة بالمجمع وهي البريد والتموين والتضامن والسجل المدني بما يؤكد على أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع العبء عن كاهلهم، وأكد السكرتير العام المساعد على أن جهود المجالس القروية مستمرة في تنسيق المواقع وتسوية الطرق وإعادة الشئ لأصله أمام المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية.

أوضح أن ذلك تحقق داخل قرية قورته ثان التابعة لمركز نصر النوبة، وأيضًا بكافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام بهدف تحقيق أعلى المعدلات من الإنجاز وتقليل نسبه الفاقد وتوفير الوقت والجهد.

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