الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبي لخدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس بأسوان

مجمع الخدمات
مجمع الخدمات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". 

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة إلى مواصلة أعضاء الوحدة لجهودهم وجولاتهم للوقوف ميدانيًا على معدلات التنفيذ لكافة المشروعات بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، مع القيام بالتشغيل التجريبي لأي مشروع يتم الانتهاء منه وفقًا لتعليمات محافظ أسوان حتى يجني المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات، وبما يحقق عوائد إيجابية لهم. 

إعطاء إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس

ولفت إلى أنه تم إعطاء إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس التابع لمركز كوم أمبو ليتم ضمه لحزمة الخدمات الموجودة بالمجمع وهي البريد والتموين والتضامن والسجل المدني بما يؤكد على أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع العبء عن كاهلهم، وأكد السكرتير العام المساعد على أن جهود المجالس القروية مستمرة في تنسيق المواقع وتسوية الطرق وإعادة الشئ لأصله أمام المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية. 

أوضح أن ذلك تحقق داخل قرية قورته ثان التابعة لمركز نصر النوبة، وأيضًا بكافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام بهدف تحقيق أعلى المعدلات من الإنجاز وتقليل نسبه الفاقد وتوفير الوقت والجهد. 

IMG-20240225-WA0007
IMG-20240225-WA0007
IMG-20240225-WA0006
IMG-20240225-WA0006
محافظ أسوان حياة كريمه مشروعات مجمع خدمات فارس التشغيل التجريبى

مواد متعلقة

وقوع تصادم بين باخرتين سياحيتين بمرسى شمال أسوان

أسوان تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار .. وتحذر المواطنين

محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان" لضبط الأسعار

برامج تدريبية مجانية لطلبة التعليم الفنى الصناعى بأسوان

الفائزون بانتخابات نقابة المهندسين في أسوان.. عبدالشكور "أعلى الأصوات"

بعد أبحاث ميدانية.. 232 جراحة قلب للمرضى غير القادرين في أسوان

سقوط أمطار غزيرة على شوارع مدن شمال أسوان (صور)

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المهندسين بأسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم