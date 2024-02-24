السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الفائزون بانتخابات نقابة المهندسين في أسوان.. عبدالشكور "أعلى الأصوات"

اللجان
اللجان

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الفرعية بنقابة المهندسين في أسوان، أسماء الفائزون في انتخابات التجديد النصفي، بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، في هندسة كهرباء المهندس محمد جمعة عبدالشكور 541 صوتًا، نجاة علي 466 صوتا، وفي قسم مدنى فاز 3 أعضاء هم أحمد عظيمة  492 صوتا، ومصطفى كامل 413 صوتا، ومينا قيصر 351 صوتا، وفي قسم عماره تم تجديد الثقة للمهندسة فاطمة عبدالله وحصلت على 359 صوتًا، فيما حصل المهند سعد الضوي على 416 صوتًا.

وهنأ المهندس محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، الفائزين والذين حصلوا على أعلى الأصوات خلال انتخابات التجديد النصفى، متمنيا حظ أوفر للمرشحين الذين يحالفهم الحظ.

تفاصيل انتخابات نقابة المهندسين في أسوان

وقال عباس إن الفائزين بانتخابات أعضاء النقابة جميعهم لديهم أفكار مميزة، والجميع هدفه الارتقاء بالنقابة، وخاصة أنه عمل خدمى، موضحًا أن النتيجة المعلنة هي نتيجة أولية ولم تصدر بشكل رسمى حتى الآن.

وأوضح محمد محمود عرابي، وكيل وزارة توشكى بالسد العالي، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسوان، أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بأسوان كان عرسًا ديمقراطى، وجميع المرشحين على كفاءة عالية فى العمل النقابى والخدمة، وإن المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات عليهم الحمل الأكبر ليثبتوا كفائتهم بالثقة التى أعطاها لهم أعضاء نقابة المهندسين. 

و شهدت مقار اللجان الانتخابية التابعة لنقابة المهندسين الفرعية فى أسوان، مساء أمس الجمعة، توافدا كبير من قبل العديد من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفى.

يبلغ عدد المقار الانتخابية لأعضاء نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 لجان، وهي نادى المهندسين على كورنيش النيل بأسوان، ونادى المهندسن بمركز كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو.

الانتخابات نقابة المهندسين أسوان النتائج الأولية اللجنة المشرفة

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