استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المهندسين بأسوان

تواصل مقار اللجان الانتخابية التابعة لنقابة المهندسين الفرعية في أسوان، مساء اليوم الجمعة، استقبال الناخبين من الأعضاء الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفى.

3 مقار انتخابية فى أسوان

ويبلغ عدد المقار الانتخابية لأعضاء نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 لجان، وهي: نادى المهندسين على كورنيش النيل بأسوان، ونادى المهندسن بمركز كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو.

المرشحون لانتخابات التجديد النصفى

بلغ عدد الأعضاء الذين تجرى بينهم المنافسة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسوان 13 عضوا من المهندسين، وهم كالتالى: 6 مرشحين بشعبة المدني وهم: المهندس أحمد عبدالعظيم، المهندس مينا القيصر، والمهندس مصطفي كامل، المهندس محمود ربيعي، والمهندس أشرف فتحى، والمهندس تامر راضون.



فيما تجرى المنافسة بشعبة العمارة بين المهندس محمد عمر، والمهندسة فاطمة عبدالله، وفى شعبة الكهرباء بين المهندس وليد عز الدين، والمهندس محمد جمعة، والمهندسة نجاة على، وبالنسبة للشعب الأخرى يتنافس فيها المهندس سعد أحمد الضوى، والمهندس أحمد فؤاد.

ويتم اختيار 7 أعضاء خلال منهم للفوز بجولة انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين الفرعية، وهم كالتالى: 2 عضو من شعبة الكهرباء، و3 عضو شعبة مدنى، وعضو بشعبة العمارة، وعضو بشعبة التعدين والبترول.

ويستمر فتح مقار اللجان الانتخابية لإدلاء الاعضاء بنقابة المهندسين بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى حتى الساعة الـ7 مساءً.

جدير بالذكر، أنه تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على الشعب الهندسية التى تشمل: الكهرباء، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، يتم من خلال الانتخابات اختيار 5 أعضاء فقط من هذه الشعب على مستوى نقابات الجمهورية، ويشترط أن يكون مر على تخرجهم مدة أكثر من 15 عامًا، بينما يتم اختيار 3 آخرين، ويشترط أن يكون مر على تخرجهم مدة أقل من 15 عامًا.

فيما تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على الشعب الهندسية التى تتضمن: تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، يتم من خلال الانتخابات اختيار 3 أعضاء فقط من هذه الشعب على مستوى نقابات الجمهورية، ويشترط أن يكون مر على تخرجهم مدة أكثر من 15 عامًا، و3 آخرين يشترط أن يكون مر على تخرجهم مدة أقل من 15 عامًا.

انتخابات المهندسين بأسوان

انتخابات المهندسين بأسوان

انتخابات المهندسين بأسوان