الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بوحدة "الخزان غرب"

متابعة محافظ أسوان
متابعة محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع الهيئة بأسوان، منظومة التأمين الصحي الشامل من داخل وحدة طب أسرة الخزان غرب، والتي تأتي ضمن 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية و4 مستشفيات من بين 11 مستشفى. 

استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 

جاء ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وخلال الجولة التى تم فيها تفقد العيادات المختلفة والصيدلية، استمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ورئيس الهيئة، لشرح من الدكتورة أمال حسن مدير الوحدة الصحية بالخزان غرب عن آلية وأسلوب العمل بالوحدة التى تقدم خدماتها المتنوعة 18.5 ألف مواطن ومواطنة. 

وأكد محافظ أسوان، أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا لأحدث المعايير الدولية. 

 كما اطمأن عطية والسبكى على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة الميدانية، معربين عن شكرهم لكافة الجهود من مسئولى المحافظة والهيئة وطاقم الأطباء والتمريض للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم، ما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

محافظ أسوان رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وحدة طب أسرة الخزان غرب المتابعة الميدانية

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