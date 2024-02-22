فرق الفنون الشعبية تبهر متابعي ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

قدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عروض فنية مبهرة بصحن معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وجاء ذلك تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل.

وتفاعل المئات من السائحين والزائرين مع العروض الفنية المبهرة التي قدمها فرق الفنون الشعبية، حيث أنه تنوعت العروض التي قدموها.

وتضمن المهرجان مشاركة 5 فرق أجنبية وهى من البلدان التالية: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان.

أما بالنسبة للفرق المحلية عددهم 10 محلية وهم: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، اطفال ابوسمبل.

و شهد معبدي أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، توافد الآلاف من السائحين والزائرين، لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وحدث التعامد في تمام الساعة الـ 6 و21 دقيقة صباحا، واستمر لمدة 20 دقيقة.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

أبرز التفاصيل حول الظاهرة

وتتم الظاهر من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور" لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

وكانت "الدستور" قد رصدت استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

فرق الفنون الشعبية

فرق الفنون الشعبية

فرق الفنون الشعبية

فرق الفنون الشعبية

فرق الفنون الشعبية