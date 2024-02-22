الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فرق الفنون الشعبية تبهر متابعي ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية

قدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عروض فنية مبهرة بصحن معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وجاء ذلك تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل.

وتفاعل المئات من السائحين والزائرين مع العروض الفنية المبهرة التي قدمها فرق الفنون الشعبية، حيث أنه تنوعت العروض التي قدموها.

وتضمن المهرجان مشاركة 5 فرق أجنبية وهى من البلدان التالية: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان.
أما بالنسبة للفرق المحلية عددهم 10 محلية وهم: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، اطفال ابوسمبل.

و شهد معبدي أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، توافد الآلاف من السائحين والزائرين، لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وحدث التعامد في تمام الساعة الـ 6 و21 دقيقة صباحا، واستمر لمدة 20 دقيقة.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

أبرز التفاصيل حول الظاهرة 

وتتم الظاهر من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور" لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

وكانت "الدستور" قد رصدت استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك  رمسيس الثاني.

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
تعامد الشمس فرق الفنون الشعبية احتفالات أبوسمبل جنوب أسوان

مواد متعلقة

آلاف السائحين والزائرين يتوافدون لحضور ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني

بحضور السائحين والزائرين.. الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل

بحضور3000 مشاهد.. فرق الفنون الشعبية تبهر الجماهير فى ختام مهرجان أسوان الدولى

مصرع طفلة أسفل عجلات قطار فى أسوان

تفاصيل تفحم 11 سودانيًا وإصابة 6 آخرين في حادث بأسوان

عيد الشمس.. أسوان تستعد لاستقبال آلاف السائحين والزائرين غدًا

انتشال جثة غريق فى نيل أسوان

أهالي أسوان يشكرون المحافظ لتلبيته مطالبهم والاستجابة لشكاواهم ضمن سلسلة "جبر الخواطر"

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي وعقارات "الخط الثاني للقطار الكهربائي" منفعة عامة

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة