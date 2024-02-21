الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالي أسوان يشكرون المحافظ لتلبيته مطالبهم والاستجابة لشكاواهم ضمن سلسلة "جبر الخواطر"

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

شهد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للواء أشرف عطية محافظ أسوان العديد من المشاهد المضيئة ضمن سلسلة " جبر الخواطر" التي ينفذها المحافظ بهدف بتحقيق مطالب وحل شكاوى أهالي المحافظة. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، ووجه الأهالي الشكر للمحافظ لحرصه على لقائهم وبحث شكاواهم وتلبية مطالبهم وسرعة حل المشاكل التي يعرضونها.   

صرف مساعدات مالية من صندوق التكافل لعدد من الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولي الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل بمبالغ تتراوح ما بين 3 ألاف إلى 5 ألاف جنيه لعدد من الحالات الإنسانية، فضلًا عن صرف إعانات شهرية بقيمة 750 جنيه لمدة 6 أشهر لحالات أخرى. 

توفير فرص عمل لبعض الحالات في القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل

وكلف محافظ أسوان مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لإحدى الحالات الإنسانية بمستشفى الصداقة العام التخصصي، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات في القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل، وتوفير وحدة سكنية بالإسكان الأولى بالرعاية، وأيضًا سويقات لبعض الحالات بهدف تحقيق مصدر دخل ثابت لها بما يلبى مطالبهم واحتياجاتهم المعيشية، وتسليم "بونات" بمبالغ مالية متعددة لصرف السلع والمواد الغذائية المتنوعة من المجمعات الاستهلاكية للعديد من الحالات الإنسانية، مع توزيع كرتونة المواد الغذائية أيضًا للحالات المختلفة. 

فيما قدم المواطنون الذين تم تلبية مطالبهم شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على سعة صدره، وحرصه لإتاحة الفرصة لهم للاستماع لمطالبهم وجهًا لوجه ومقابلته شخصيًا، وقيامه بتكليف المسئولين بوضع الحلول الجذرية لشكواهم واحتياجاتهم في سهولة ويسر. 

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
محافظ أسوان اللقاء الجماهيرى جبر الخواطر تلبية المطالب مشاهد مضيئة

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