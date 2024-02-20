الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح مشغل للملابس بقرية البحيرة بإدفو.. والسيدات يشكرن محافظ أسوان

المشغل
المشغل

قدم سيدات وفتيات قرية البحيرة بمركز إدفو شكرهن للواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه وتوجيهاته بتوفير وتجهيز المكان المناسب لافتتاح مشغل للحياكة ومنتجات الملابس بمركز شباب القرية من أجل توفير فرص العمل المناسبة لتحسين الظروف الإقتصادية وإيجاد مصدر دخل مناسب لهن ولأسرهن.

تزويد المشغل بأحدث الماكينات والأجهزة المتطورة 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تم تزويد المشغل بأحدث الماكينات والأجهزة المتطورة مع توفير التدريبات اللازمة لآليات وأساليب الصيانة الفنية وطريقة التشغيل المناسبة.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى إلى استمرار الجهود المبذولة تحت رعاية محافظ أسوان لتنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وأشارت إلى أنه تم مواصلة  تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرى المنصورية والرقبة وبنبان قبلي والشطب بمركز دراو. 

وكشفت الدكتورة هدى مصطفى بأن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات، ورفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

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أسوان مشغل افتتاح إدفو تجهيز المكان

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