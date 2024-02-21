الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 8 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى فى أسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة 


وكانت غرفة عمليات النجدة في أسوان قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي في دائرة المدينة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بشكل مبدئي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

انقلاب سيارة حادث مستشفى الجهات الامنية طريق العلاقى أسوان

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