الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

اختلسو 16 مليونًا.. إحالة 10 رؤساء وأمين عهدة لمحكمة جنايات أسوان

محكمة
محكمة

أمر المستشار معتز الحميلى المحامى العام الأول لنيابة للأموال العامة العليا، بإحالة 10 رؤساء وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بأسوان إلى محكمة جنايات أسوان، وذلك بعد أن قام المتهمون باختلاس سلع تموينية تم تسليمها لهم لتسليمها إلى تجار التموين لتسليمها للمواطنين إلا أنهم اختلسوها وقيمتها لأنفسهم.

تفاصيل الإحالة

ترجع التفاصيل عندما قام المتهمين العشرة بالاستيلاء على السلع التموينية، بقيمة 16 مليون جنيه تقريبا، وهم كل من: خ. ر. ا، 43 سنة رئيس وحدة بيع ثالث وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ا م ح ص، 56 سنة رئيس وحدة بيع ثانى وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، م م ح م، 40 سنة رئيس وحدة بيع ثالث وأمين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، س ا م ع، 43 سنة ورئيس وحدة بيع ثالث وأمين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ح م  م 40 سنة ورئيس وحدة بيع ثانى وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، م ع ا  46 سنة رئيس وحدة بيع ثالث وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ا ف س 49 سنة رئيس وحدة بيع ثالث وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ا ع ع 37 سنة رئيس وحدة بيع وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة، ش ص س 36 سنة ورئيس وحدة بيع رابع وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، م ا م 44 سنة رئيس وحدة بيع ثالث وأمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، جميعهم من محافظة أسوان.

واختلسوا أموالًا مملوكة لجهة عملهم وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها حال كونهم من الأمناء على الودائع، وأنهم اختلسوا السلع التموينية المسلمة إليهم لتسليمها للتجار التموين لبيعها لمستحقيها وتوريد قيمتها لجهة عملهم آنفة البيان إلا أنهم لم يقوموا بتسليمها واحتسبوها لأنفسهم وبيعها لحسابهم بنية تملكها بإجمالى مبلغ  16373905 جنيهات.

وتمت إحالتهم لمحكمة جنايات أسوان، وذلك لمعاقبتهم وإخطار المتهمين بقرار الإحالة. 

الاموال العامة الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسوان 10 رؤساء وأمين عهدة جنايات أسوان المحامي العام

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