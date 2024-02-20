الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استقبال الفوج الـ2 من المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان

المعسكر الرياضي يلا
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان

اختتمت فعاليات ثاني فوج معسكرات "يلا كامب" الرياضية في محافظة أسوان، حيث أنه تضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية. 

نفذ المعسكر الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، خلال الفترة من يوم 16 حتى 19 فبراير الجاري.

تفاصيل حول المعسكر 

وشمل المعسكر أنشطة متنوعة ومسابقات رياضية مختلفة، حيث تضمن والتخييم في جزيرة وسط نهر النيل تتميز بالحياة البسيطة والهادئة لمحبي الاسترخاء والإستجمام، وزيارة معالم سياحية عريقة وتاريخ مصر القديم والحديث مثل معبد فيله المتحف النوبي متحف النيل، القرية النوبية، السد العالي، الحديقة النباتية وعمل جوله حرة بمدينة أسوان. 

كما تضمن الأنشطة الرياضية المنفذة (كرة قدم وطائرة شاطئ/ألعاب ترويحية)، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية والتجمع حول حلقة النار والشواء لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء.

هدفت وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز الروح الرياضية وتطوير المهارات الحياتية للشباب، وتعزيز النشاط الرياضي وتوفير فرصة للشباب للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مشوقة وتعليمية.

المعسكر الرياضي
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان
المعسكر الرياضي
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان
المعسكر الرياضي
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان
المعسكر الرياضي
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان
المعسكر الرياضي
المعسكر الرياضي "يلا كامب" في أسوان
أسوان معسكرات يلا كامب أنشطة مسابقات رياضية

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