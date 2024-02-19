محافظ أسوان يشيد بدور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعى ومواجهة الشائعات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد فرع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة إيمان عبد الحليم مدير مجمع الهيئة.

وتناول اللقاء استعراضًا لدور الهيئة ومركز الإعلام فى نشر الوعى والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدى لها من خلال تكثيف ندوات التوعية مع مختلف فئات وأطياف المجتمع الأسوانى.

وأشاد “عطية” بدور هيئة الإستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان فى التعامل مع القضايا الوطنية، وخاصة الرد على الأكاذيب التى تستهدف زعزعة الإستقرار وخفض الروح المعنوية، فضلًا عن إبراز جهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، بالإضافة إلى نجاح إدارة الحوار الوطنى.