الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: عروس المشاتي تستقبل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بالمرحلة الحالية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضيوف أسوان من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والإفريقية، بالإضافة إلى الفرق المصرية. 

 

وأكد محافظ أسوان، أن عروس المشاتى تستقبل الفعاليات العديدة من الزخم الفنى والثقافى خلال المرحلة الحالية للاستمتاع بالمقومات والمزايا العديدة التى تتمتع وتتفرد بها زهرة الجنوب. 

 

وقدم المحافظ، شكره للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وأيضًا للهيئة العامة لقصور الثقافة لما تم تقديمه من تسهيلات عديدة لافتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، وكذا الشكر موصول لجميع الفرق المشاركة بهذا المهرجان. 

 

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل، وذلك  بحضور نحو ألفين متفرج، وضمن فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس 

 

وحضر فعاليات الافتتاح أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان، القيادات التنفيذية والشعبية. 

 

وبدأ حفل الافتتاح بتفقد محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، ومعرض الكتاب لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم بدأ الإحتفال بالسلام الوطنى. 

 

وأعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والاستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق  الفنية المشاركة بالمهرجان.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، و10 فرقة مصرية، وهى أسوان وتوشكى التلقائية وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية..

 

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