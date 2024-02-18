الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان للفنون بدفيليه نهري

بمشاركة 15 فرقة محلية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية

شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ أسوان، والدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية ووزارة الثقافة. 

وبدأت فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، بعروض ديفيليه نهري لجميع فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان.

وقدّمت فرق الفنون الشعبية والتي يبلغ عددها 15 فرقة عروضًا فنية مبهرة أعلى المراكب النيلية ووسط ضفاف النيل، وتستمر العروض الفنية حتى يوم 22 فبراير الجاري، حيث ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادى بجميع المراكز والمدن.

وحرصت الفرق أثناء تأدية الرقصات الفنية ومشاركتهم في الديفيله النهري على رفع أعلام بلادهم، ولافتة تحمل اسم الفرق والبلد أيضًا سواء كانت محلية أو دولية. 

وتشارك الفرق الفنية من 5 دول هي: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان، بالإضافة إلى 10 فرق محلية وهي: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسى مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال أبوسمبل.

بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
بمشاركة 15 فرقة محلية ودولية
ديفيله فعاليات عروض فرق محلية ودولية تعامد الشمس

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