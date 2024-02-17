انطلاق أعمال المنتدى البيئي للشباب العربي بأسوان

انطلقت أعمال المنتدى الشبابي البيئي العربي الثاني عشر تحت عنوان "المنتدى الشبابي البيئي العربي الثاني عشر الأمن المائى والغذائي قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير وذلك بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من ١٠ دول عربية.

وتم افتتاح أعمال المنتدي بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة حيث يشكل المنتدي منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.

وشارك في حفل الافتتاح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المدير الإقليمي لأكساد بمصر - المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، نجوى صلاح وكيل اول وزارة الشباب والرياضة، الدكتور ايهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، الدكتور محسن البطران استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، جيهان بيومى عضو مجلس النواب، كريم محمد مصطفى ادارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، عبد الصبور الراوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

وفي كلمته، قال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، إن المنتدى سيتناول توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذى عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا فى طرح القضايا الملحة وايجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التى تمر بالمنطقة، مؤكدًا أن المنتدى يشهد مشاركة الشباب بتنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستيك اضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب وزراعة الاشجار بالغابة الشجرية بالأقصر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال احمد الربعان من الأردن ممثلا عن الشباب العربي إن مشاركة الشباب العربي في فاعليات منتدي الغذاء والمياه بأسوان رسالة للعالم بأن شباب الجامعات المصرية والعربية سيعملون مع الجهات المعنية للعمل على نشر الوعي بين الشباب في مختلف أنحاء الدول العربية ليكون لهم دور فاعل لمواجهة التحديات.

وقالت الدكتورة نجوى صلاح ممثل وزارة الشباب والرياضة الشباب إن إقامة المنتدي بأسوان بمشاركة عربية ومصرية هو جزء من استراتيجية الوزارة للنهوض بالعمل الشبابي خاصة وأن المنتدي الثاني عشر له أهمية للأمن القومي العربي في ظل التحديات البيئية وخطرها على المياه والغذاء ما يتطلب نشر الوعي..مناشدة الشباب المشارك بالمنتدى الاستفادة من كافة التجارب والورش العلمية التى سيتم إقامتها بالمنتدى.

بدوره، أكد اادكتور محسن البطران استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة أن عقد المنتدي في هذا الوقت له من الأهمية بالنسبة للأمن القومي العربي لتحقيق التنمية المتكاملة للحفاظ على الأمن الغذائى لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات لتوفير الاكتفاء الذاتي وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الدولة.. مشيدا بحهود الدولة المصرية لزيادة الإستفادة من المياه والأراضي.

بدورها، قالت الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب إننا نستهدف النهوض بالعمل الشبابي من خلال دعم مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب اضافة لتنفيذ نظام محاكاة للشباب لتدريب وتأهيل الشباب..منوهة الى دعم إصدار تشريعات للحفاظ على المياه واستخدام الدور الرقابي لتنفيذ ما يتم الاتفاق و سنعمل علي تحويل رؤي الشباب المشارك لخطة عمل للمساهمة في معالجة المشكلات الطارئة ورفعها للقيادات لتنفيذ تلك الأفكار.

من جهته، قال الدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه باليونسيف أهمية تناول المنتدى لقضايا المياه فى الوقت الحالى وعلينا أن نبحث عن وجود حلول عملية للحفاظ على المياه والاكتفاء الذاتي من الغذاء.. موضحا أن المنتدى سيكون له آثار إيجابية لدعم الجهود للحفاظ على الحقوق المصرية والعربية في الحصول على حقها في المياه.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المدير الإقليمي لمنظمة أكساد إن نهر النيل شريان الحياة بالنسبة للمصريين ولعل تواجد الشباب في أسوان انطلاقا من جهود الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية للتنمية المستدامة خاصة وأن الجمهورية الجديدة تركز على الأمن الغذائى والأمن المائى، مطالبا المشاركين في المنتدي وضع آليات التعامل لمواجهة المشكلات البيئية والشبابية من أجل إضافة مساحات جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتي.

وأشاد كريم محمد ممثل الاتحادات والمنظمات العربية بجامعة الدول العربية بالجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي لتوثيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون ودعم التكامل الاقتصادي وكلها جهود للمساهمة في الحفاظ على العمل العربي المشترك.

من جهته، طالب عبد الصبور الرواي رئيس شركة المياه باسوان بالعمل على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه من خلال مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب اضافة لنشر الوعى بين الأسر لدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائى.

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