مصرع طفل بعد سقوطه فى حفرة صرف صحى بأسوان

لفظ طفل مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطه بحفرة صرف صحى تحت الإنشاء، وذلك فى قرية أقليت بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى غرفة النجدة بمركز كوم أمبو بلاغًا يفيد بمصرع طفل، إثر سقوطه بحفرة صرف صحى بقرية أقليت، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة، وذلك لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفورتوجهت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل سقط بحفرة صرف صحى تحت الإنشاء تسببت فى إصابته وأثناء نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وبالتحريات الأولية أفادت بأن الطفل يدعى إبراهيم حسن محمد 5 سنوات من قرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو، وتم نقله إلى المشرحة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحررالمحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.