الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تواصل اللقاءات الجماهيرية لبحث مطالب واحتياجات المواطنين

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمواصلة اللقاء الجماهيري؛ لبحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة، وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية. 

تفاصيل اللقاء 

 

واستمعت نائب المحافظ لمطالب وشكاوى، موجهه مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعي لعدد من الحالات الإنسانية، وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية. 

وفى نفس اللقاء، كلفت نائب المحافظ مدير مديرية العمل لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الحالات وفقًا لمؤهلاتهم ومهاراتهم العملية، فضلًا عن تخصيص سويقات لبعض الحالات الأخرى لتكون مصدر دخل للأسر المختلفة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على الوجه الأكمل.

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