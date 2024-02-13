الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بصحراوى أسوان

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق  أسوان الصحراوى، وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

تفاصيل الواقعة 

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوى وتحديدًا عند قرية بنبان، ما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

 

وهرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى وعمل الفحوصات الطبية للمصابين، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوى، وتم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الطريق أمام المارة. 

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

إصابة 7 أشخاص دراو قرية بنبان الطريق الصحراوي أسوان

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