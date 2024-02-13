محافظ أسوان يشيد بدعم الأكاديمية العربية لأكثر من 320 طالبا

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك وبحضور الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع أسوان، وأيضًا المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود والدعم اللامحدود الذى تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات ضمن سلسلة المساهمات المتنوعة، والتى من بينها تسليم الأكاديمية للدعم المالى لمديرية التربية والتعليم لتوزيعه فى صورة ملابس وكسوة للعيد على أكثر من 320 طالب وطالبة من أبناء المحافظة، وخاصة بالقرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأكد المحافظ: نتباهى ونفتخر ونعتز دائمًا بالأكاديمية العربية لدورها الوطنى والمجتمعى، فضلًا عن كونها صرح تعليمى وتنويرى متميز حقق إضافة كبيرة لمنظومة التعليم الجامعى بإعتبارها بيت الخبرة البحثية والإستشارية التى نستعين بها، وساهمت بشكل مباشر فى تحقيق العديد من الإنجازات على أرض هذه المحافظة العريقة، وهو ما يصب بدوره فى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، شكره لمحافظ أسوان على حرصه المتواصل للنهوض بالدور التعليمى والمجتمعى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ولفت إلى أنه فى ظل المسئولية المجتمعية للأكاديمية فإننا حريصين على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف القطاعات التعليمية والصحية وغيرها، فضلًا عن دعم طلاب أسوان بتخفيض المصروفات الدراسية لهم بفرع الأكاديمية، والإستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أصحاب الخبرات بهدف تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل بفكر ورؤى مستنيرة، وخلق شخصية قيادية قادرة على الإبتكار والإبداع وخدمة وتنمية مجتمعها المحيط بها على الوجه الأكمل.