الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب ماس كهربائي.. الجهات الأمنية تعاين حريق 3 أكشاك شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أجرت الجهات الأمنية المعاينة المبدئية لحريق 3 أكشاك فى شارع سعد زغلول وسط مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأثنين، وذلك لحصر الخسائر والتوصل لسبب وراء الحريق.

 

التفاصيل 
وتبين بالفحص المبدئي أن نشب الحريق في 3 أكشاك منهم مطعم، والآخرين محال موبايلات، حيث أن السبب الرئيسي في اندلاع النيران ماس كهربائي ما أدي إلى امتداد الحريق بالمحال المجاوره وتفحم أحد أكشاك بيع  وشراء الموبايلات.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم، من السيطرة على حريق داخل 3 أكشاك بشارع سعد زعلول التابع لدائرة المدينة، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

وفى سياق آخر، كان قد استكملت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

 

محلية أسوان تظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 23 قرار إزالة بمساحة 12 ألف و100 م2، منها 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة   11 ألف و400 م2 بنطاق قرية الكلح شرق بالإضافة إلى إزالة 7 قرارات إزالة بمساحة 700 م2 بقرية الحجز بحرى.

 

مشاركة المعدات الثقيلة بحملة إزالة التعديات 

وجاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والإدارة الزراعية، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية بإدفو مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كوم امبو حريق معاينة الجهات الامنية أسوان

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