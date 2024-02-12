"عطية" يوجه بالاستغلال الأمثل للسور القبلي لنادي أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، حيث تناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بإعادة طرح السور القبلي، وآلية إعداد كراسة الشروط.

تفاصيل حول اللقاء

وخلال اللقاء، وجه اللواء أشرف عطية، بأهمية أن تتضمن كراسة الشروط الاستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوي، والالتزام بالإشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التي تشهدها عروس المشاتي.

وأكد محافظ أسوان، أن تنفيذ هذا المشروع الهادف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، سيساهم في خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام نادي أسوان الرياضي بدوره الرياضى والشبابي والاجتماعي والترفيهي، ولاسيما في ظل الدعم المتواصل من الوزارة لتقديم التسهيلات المتنوعة الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المستقبلية المخطط تنفيذها للنهوض الدائم بأعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد.

وفي سياق آخر، استكملت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن فعاليات الموجه الـ22، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 23 قرار إزالة بمساحة 12 ألف و100 م2، منها 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف و400 م2 بنطاق قرية الكلح شرق، بالإضافة إلى إزالة 7 قرارات إزالة بمساحة 700 م2 بقرية الحجز بحري.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والإدارة الزراعية، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.