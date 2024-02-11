الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل ونجلتيها إثر تناولهن عقاقير مجهولة المصدر فى أسوان

اسعاف
اسعاف

أصيبت سيدة واثنتان من بناتها بحالة إعياء شديدة، بعد تناولهن عقاقير مجهولة المصدر، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإصابة 3 سيدات بإعياء شديد بعد تناولهن عقاقير مجهولة المصدر، بمنطقة الصداقة الجديدة. 

وعلى الفور تم الدفع  بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 3 سيدات، وتم نقلهن إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية للمصابات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

وانتقلت الجهات الأمنية، وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن ربة منزل واثنتين من بناتها تناولن عقاقير مجهولة النوع.

وتبين أن المصابات هن: فاطمة عيد حسين، 43 سنة، ودينا جمال مصطفى، 20 سنة، ورانيا جمال مصطفى، 16 سنة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابات.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها واتخاذ اللازم.

اصابة إعياء عقاقير مجهولة المصدر مستشفى أسوان التخصصي الصداقة الجديدة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطنى سيضع حلولًا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟