إصابة ربة منزل ونجلتيها إثر تناولهن عقاقير مجهولة المصدر فى أسوان

أصيبت سيدة واثنتان من بناتها بحالة إعياء شديدة، بعد تناولهن عقاقير مجهولة المصدر، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإصابة 3 سيدات بإعياء شديد بعد تناولهن عقاقير مجهولة المصدر، بمنطقة الصداقة الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 3 سيدات، وتم نقلهن إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية للمصابات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية، وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن ربة منزل واثنتين من بناتها تناولن عقاقير مجهولة النوع.

وتبين أن المصابات هن: فاطمة عيد حسين، 43 سنة، ودينا جمال مصطفى، 20 سنة، ورانيا جمال مصطفى، 16 سنة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابات.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها واتخاذ اللازم.