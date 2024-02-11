3 مصابين بتصادم توك توك ونقل شمال أسوان

وقع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة نقل ثقيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة نقل ثقيل، وبالتحديد عند منطقة الكيال التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.