الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بتصادم توك توك ونقل شمال أسوان

توك توك
توك توك

وقع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة نقل ثقيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة نقل ثقيل، وبالتحديد عند منطقة الكيال التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث تصادم إصابة 3 أشخاص إدفو توكتوك سيارة نقل ثقيل

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الرابع من "المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح