بمشاركة خيول عربية وأجنبية.. انطلاق مهرجان الفروسية بصحراء إدفو (صور)

انطلق مهرجان الفروسية أو ما يطلق عليه “مرماح الخيول” بصحراء مدينة إدفو شمال، محافظة أسوان، اليوم السبت، الذي يتم تنظيمه بواسطة الأهالى بشكل سنوي، ويتجمع فيه أبناء العائلات من المحافظة والمحافظات المجاورة، باعتبارة عادة موروثة عبر الأجيال.

تفاصيل حول مرماح الخيول

ويتضمن مرماح الخيول أو مهرجان الفروسية، تنظيم الأهالي والعائلات سباق بين الخيول، ومنها أنواع عربية وأجنبية يتم تربيتها ومراعتها بواستطهم، ويختتم بحصول الفائز على كأس وشهادة تقدير.

وسبق تنظيم فعاليات مرماح الخيول في الظهير الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، الاحتفال بمولد سيدنا الحسين والذي يشمل استقبال للعائلات والقبائل المشاركين سواء من دائرة المركز والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تقديم المأ والمشروبات لهم كضيافة.

يذكر أن أهالي مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، احتفلوا مساء الجمعة، بمولد "سيدنا الحسين" كما يطلقوا عليه، حيث توافد أعداد هائلة للحضور من انحاء المدينة والمحافظات المجاورة ايضًا.

ويحتفل أهالي مدينة إدفو كل عام بهذا المولد وسط حضور عدد كبير من ابناء العائلات والقبائل من الصعيد، حيث أنها تعتبر ليلة الاحتفال التي تسبق مرماح الخيول الذي يتم تنظيمه احتفالًا بهذا المولد.

ويبدأ احتفال الأهالي بمولد "سيدنا الحسين" باستقبال جميع العائلات المشاركين بـ"مرماح الخيول" الذي يتم تنظيمه غدًا بعد الاحتفالية سواء من أهالي المدينة أو المتوافدين من المحافظات الأخري، وتقديم المأكولات والمشروبات لهم كواجب ضيافة لهم وطقوس عائلية وعادات متورثة من جيل لجيل.

وشملت المظاهر الاحتفالية للأهالي في ليلة مولد "سيدنا الحسين" بمدينة إدفو فقرات تحطيب وهي أحد الفنون الاحتفالية التراثية الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، عبر الأجيال ويتم تنظيمها قبل يوم من انطلاق فعاليات مرماح الخيول والسباق فى الصحراء.

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