"ميراث الفروسية".. عائلات الصعيد تتجمع في "مرماح الخيول" بإدفو اليوم

تشهد مدينة إدفو شمال، محافظة أسوان، اليوم السبت، انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية، الذي يتم تنظيمه بواسطة الأهالى بشكل سنوي، ويتجمع فيه أبناء العائلات من المحافظة والمحافظات المجاورة، باعتبارة عادة موروثه عبر الأجيال.

يتضمن مرماح الخيول أو مهرجان الفروسية تنظيم الأهالي والعائلات سباق بين الخيول، ومنها أنواع عربية وأجنبية يتم تربيتها ومراعتها بواستطهم، ويختتم بحصول الفائز على كأس وشهادة تقدير.

تفاصيل حول مهرجان الفروسية

وقال عبد القادر الملاح، أحد المشاركين فى مهرجان الفروسية أو "مرماح الخيول"، إن مرماح الخيول ينظم سنويًا ويتشارك فيه عدد كبير من أبناء مدينة أدفو وأسوان، ويتم دعوة أبناء المحافظات المجاورة أيضًا، تحديدًا سوهاج وقنا والأقصر.

أضاف لـ"الدستور"، أن يعتبر مرماح الخيول من العادات المتوارثة من الأجداد إلى الأجيال، حيث أنه ليس مقتصر على محافظة أسوان فقط بل أن أبناء المحافظات الصعيد الأخرى ينظموه ايضًا ويتم ارسال الدعوات لجميع المشاركين، وعندما ينظم في أي محافظة يتم إرسال الدعوات لباقي العائلات ليشاركوا فيه، ولكل قرية موعد محدد للمرماح.

أوضح أن طقوس وعادات إحياء ليالي مرماح الخيول ينتظرها الجميع، كونه تجمع للعائلات من المحافظات المختلفة، ويكون مليئا بلحظات الود والتقارب، ويتم خلاله استضافة الحضور وتقديم كل أوجه الضيافة من المأكولات والمشروبات، فضلا عن متابعة فقرات التحطيب وغيرها من الفعاليات.

استطرد الملاح، أنه يتم إعادة أدوار السباق لنفس الأشخاص الذين شاركوا في العام الماضي، وكل هذه التفاصيل يتم الاتفاق عليها قبل بدء السباق بين المشاركين، وبعدها يتم المرماح من نقطة البداية حتى الوصول للنهاية المتفق عليهما فيما بينهم، ويحصل الفائز على كأس، ووهي طقوس مكررة فى كل السباقات التي يتم تنظيمها للخيول.