الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فقرات تحطيب للاحتفال بمولد سيدنا الحسين وتوافد أعداد هائلة لحضوره بإدفو (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفل أهالي مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة،  بمولد "سيدنا الحسين" كما يطلقوا عليه، حيث توافد أعداد هائلة للحضور من انحاء المدينة والمحافظات المجاورة ايضًا.

ويحتفل أهالي مدينة إدفو كل عام بهذا المولد وسط حضور عدد كبير من ابناء العائلات والقبائل من الصعيد، حيث أنها تعتبر ليلة الاحتفال التي تسبق مرماح الخيول الذي يتم تنظيمه احتفالًا بهذا المولد.

فعاليات الاحتفال 

ويبدأ احتفال الأهالي بمولد "سيدنا الحسين" باستقبال جميع العائلات المشاركين بـ"مرماح الخيول" الذي يتم تنظيمه غدًا بعد الاحتفالية سواء من أهالي المدينة أو المتوافدين من المحافظات الأخري، وتقديم المأكولات والمشروبات لهم كواجب ضيافة لهم وطقوس عائلية وعادات متورثة من جيل لجيل.

وشملت المظاهر الاحتفالية للأهالي في ليلة مولد "سيدنا الحسين" بمدينة إدفو فقرات تحطيب وهي أحد الفنون الاحتفالية التراثية الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، عبر الأجيال ويتم تنظيمها قبل يوم من انطلاق فعاليات مرماح الخيول والسباق فى الصحراء.

IMG-20240209-WA0085
IMG-20240209-WA0085
IMG-20240209-WA0087
IMG-20240209-WA0087
مدينة إدفو توافد اعداد هائلة الاحتفال مولد سيدنا الحسين فن التحطيب

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مصطفى بكرى يكشف حقيقة بيع "صدى البلد" لمستثمر عربى (فيديو)

"الأرصاد" تعلن طقس غد السبت وتحذر من يومي الإثنين والثلاثاء

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

استولوا على 99 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية نصبوا على المواطنين

مصاريف بـ الإسترليني.. خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزير التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمي.. محاصرة والتعنت الأمريكي.. الابتزاز الإسرائيلي

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته