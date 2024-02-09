فقرات تحطيب للاحتفال بمولد سيدنا الحسين وتوافد أعداد هائلة لحضوره بإدفو (صور)

احتفل أهالي مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، بمولد "سيدنا الحسين" كما يطلقوا عليه، حيث توافد أعداد هائلة للحضور من انحاء المدينة والمحافظات المجاورة ايضًا.

ويحتفل أهالي مدينة إدفو كل عام بهذا المولد وسط حضور عدد كبير من ابناء العائلات والقبائل من الصعيد، حيث أنها تعتبر ليلة الاحتفال التي تسبق مرماح الخيول الذي يتم تنظيمه احتفالًا بهذا المولد.

فعاليات الاحتفال

ويبدأ احتفال الأهالي بمولد "سيدنا الحسين" باستقبال جميع العائلات المشاركين بـ"مرماح الخيول" الذي يتم تنظيمه غدًا بعد الاحتفالية سواء من أهالي المدينة أو المتوافدين من المحافظات الأخري، وتقديم المأكولات والمشروبات لهم كواجب ضيافة لهم وطقوس عائلية وعادات متورثة من جيل لجيل.

وشملت المظاهر الاحتفالية للأهالي في ليلة مولد "سيدنا الحسين" بمدينة إدفو فقرات تحطيب وهي أحد الفنون الاحتفالية التراثية الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، عبر الأجيال ويتم تنظيمها قبل يوم من انطلاق فعاليات مرماح الخيول والسباق فى الصحراء.

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