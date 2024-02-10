محافظ أسوان: تنفيذ 50% من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتعلقة بالخطة الاستثمارية أو المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، فيما يتعلق بقطاع الطرق.

سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية

وفي هذا الاتجاه، وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولى مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكلف محافظ أسوان بالعمل بشكل متوازٍ بقطاع الطرق، بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف أولًا بأول فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، حتى تكتمل منظومة التطوير والتجميل بشكل متناسق ومتكامل.

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، يتم العمل بشكل منتظم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/ 2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ50%، حيث جارٍ استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة الجديدة، موضحًا أنه يجرى حاليًا استكمال أعمال الرصف بنطاق حي الصداقة الجديدة، وأيضًا مدخل مجمع المدارس، لتضم بذلك الأعمال كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة.

وفى سياق آخر، كان قد كلف محافظ أسوان، الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع معهد المتروبوليس الدولي للتدريب بكوريا الجنوبية، والمقامة تحت عنوان "السياحة من أجل التنمية المستدامة: إعادة النظر فى أصول المدينة"، موجها بأهمية المشاركة فى هذه الورشة الدولية ودورها فى دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياحية بالمحافظة.

الطرق

الطرق