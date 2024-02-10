السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواصلة البرامج التدريبية للشباب للمهن الأكثر طلبًا بالسوق في أسوان

ورش العمل
ورش العمل

استقبل فوزي صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان وفد الاتحاد الأوروبي، وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي ضمن زيارته التفقدية لمركز التدريب المهني بالمحمودية لمتابعة التدريبات المنفذه بالمركز بالتعاون مع المديرية العمل. 

ولفت مدير مديرية العمل فى أسوان، إلى أن ورش التدريب يتم تنفيذها على مهن الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الألى، وصيانة المحمول، كما تم عقد لقاء مع خريجى التسويق الإلكتروني ومناقشتهم في طموحاتهم والمخطط القادم لمن يمر بمراحل التدريب وقصص النجاح. 

وعقب ذلك تم عقد لقاء للوفد بمقر المديرية، وبحضور هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل. 

وتضمن اللقاء استمرار أوجه التعاون من خلال التدريب المهني والبرامج المنفذة، وبرنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل من خلال المنصة، وكيف تحول العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التى حصل عليها مفتشى التشغيل التابعين للمديرية وأهمية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك عمل المنصة وما توفره من خلال جمع البيانات وتحليلها وتسليط الضوء على الفئات المهمشة وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة إتجاه سوق العمل ورسم السياسات ووضعها أمام متخذى القرار مما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى ومعايير العمل الدولية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم أفضل الخدمات للشباب الباحثين عن فرص عمل وتدريبهم على المهن الأكثر طلبًا وطبقًا لاحتياجات سوق العمل، ووفقًا لتعليمات حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

مديرية العمل بأسوان وفد الأتحاد الأوربي برنامج الأغذية العالمي تدريب الشباب الطاقة الشمسية صيانة الحاسب الآلي

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