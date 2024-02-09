افتتاح معرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، بافتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة لخريجى برنامج "استثمر حياتك".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والفتيات من خلال رفع قدراتهم مهاراتهم.

افتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات

يأتي تنظيمه ضمن فعاليات مشروع "طريق للمستقبل" بحديقة الشيراتون، تواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة، مع تقديم المنح المالية لخريجى البرنامج داخل قرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة لتوفير مصدر دخل لهم.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب للتنمية والتدريب صافيناز محمد، وممثلى هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره وتقديره للدور الرائد والمتميز والهادف الذى تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها مؤسسة نساء الجنوب، وأيضًا لهيئة "بلان إنترناشونال إيجيبت" لما يقدمونه من مساندة ودعم للجهود الحكومية والتنفيذية من خلال تقديم المنح المالية ودراسات الجدوى للمتدربين لإقامة مشروعات إنتاجية.

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ ذلك يساهم فى خلق جيل قادر على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بجدية وإتقان، وتحقيق العوائد الإيجابية منهم على أكمل وجه.

وفى سياق آخر، كان قد شهد محافظ أسوان الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء، في أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة إمام وخطيب المسجد، أعقبها كلمة للشيخ حنفى محمود، وأيضًا للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق أكدوا فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثًا عاديًا، بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاءًا ربانيًا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏، كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، علاوة على كونها ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب "ص" بعد عام من الحزن ودخول الفرح والسرور على قلبه الشريف.

افتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات