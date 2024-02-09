الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاجرة بالشوم بين شباب المحمودية.. والأهالى يناشدون مدير أمن أسوان بالتكثيف الأمنى

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مشاجرة بين عدد من الشباب بمنطقة المحمودية في مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، استخدمت فيها العصي والشوم، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

تفاصيل الواقعة

بدأت المشاجرة باحتكاك بسيط بين أحد أصحاب محال السوبر ماركت بمنطقة المحمودية وتحديدًا عند منطقة سور كيما، وشباب من المنطقة، وبعدها اشتدت المشاجرة حتى تدخل فيها عدد من شباب المنطقة وأصدقاؤهم أيضًا، واستخدم فيها كل منهم العصي والشوم في تبادل الضربات بينهم، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

على الفور تم نقل المصابين بواسطة أهاليهم بعد إصابة عدد منهم بجروح غائرة في المخ، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى أسوان الجامعي نظرًا لأنه أقرب مكان لحدود المنطقة.

أسباب المشاجرة  

وقالت "أ. ع"، إحدى سيدات أطراف المشاجرة، إن نشوب المشاجرة لأسباب الاختلاف بين سيدة وصاحب محل "سوبر ماركت"، على مكان وضع الفاترينة الخاصة بها مما أدى إلي تواصلها مع أبنائها حتى يتوافدوا إلى مكانها والحديث مع صاحب المحال، ما أدى دخولهم في مشاجرة وجميع الشباب استدعوا أصدقاءهم حتى اشتدت المشاجرة بينهم ونتج عنها وقوع إصابات من الشباب تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

وأضافت أنه نظرًا لبعد منطقة المحمودية بشكل نسبي عند المدينة نفسها دائمًا فى وقت مشاجرات الشباب بالمنطقة تأخر وصول الشرطة إلى المكان يؤدي لوقوع الإصابات بين الشباب؛ لأنهم يكون بينهم الضرب بعنف شديد واستخدام العصي والشوم، كما هو الحال فى هذه المشكلة. 

وناشد العديد من أهالي المحمودية مدير أمن أسوان بتفعيل الدور والتواجد الأمني والشرطي داخل المنطقة وفرض السيطرة الأمنية عليها نظرًا لتعدد وقوع المشاجرات بين شاب المنطقة، والتي تنتج عن إصابة أبنائهم وتعرض حياتهم للخطر. 

جدير بالذكر أنه تعد منطقة المحمودية من أبرز المنطقة الموجودة داخل مدينة أسوان ومعروفة بوقوع العديد من مشاجرات الشباب فيها؛ نظرًا لوجودها النسبي بعيدًا عن المدينة وعدم وجود التكثيف الأمني باستمرار فيها. 

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