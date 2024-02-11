الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

في أول يوم لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة أبو سمبل الابتدائية. 

جاء ذلك بمرافقة محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، والقيادات التعليمية. 

الجولة 

ونقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان لأبنائه الطلاب بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مطالبة بضرورة استيعاب الطلاب، وزيادة تحصيلهم الدراسي من مختلف المواد الدراسية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، وبالتالي تحقيق أهدافهم وطموحات أولياء أمورهم بالتحاقهم بالكليات العليا. 

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
محافظ أسوان انتظام سير العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني مدارس مدينة أبوسمبل

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