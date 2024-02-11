نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات الجارية بمدينة أبوسمبل السياحية

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبوسمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 95%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والآثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك خلال جولة رافقها خلالها محمد عبدالعزيز، رئيس مدينة أبوسمبل، والمهندسة نهى محمود، مدير المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع.

مشروع الممشى السياحى

وأثناء الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبوزيد على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ضمن الرؤية المتكاملة التي قام بوضعها محافظ أسوان، بشأن توفير مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

كما تابعت نائب محافظ أسوان منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي للوحدة المحلية، وأسلوب وآلية تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وتابعت كذلك الدكتورة غادة أبوزيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي 2024/2023 بتكلفة 40 مليون جنيه، والتي من بينها إنشاء محطة لانتظار شاحنات النقل الثقيل، وتفقدت أيضًا مشروع المفرخات السمكية.

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات الجارية بمدينة أبو سمبل

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات الجارية بمدينة أبو سمبل