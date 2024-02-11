تواصل "الرحلات الشتوية" للطلائع برنامج زيارتهم المعالم السياحية في أسوان

تواصل الرحلات الشتوية، ضمن المرحلة الثانية من المشروعات التخصصية بزيارة المعالم السياحية، التي تنفذها إدارة الرحلات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان برنامجها للزيارات داخل محافظة أسوان.

وذلك خلال فترة من 10 إلى 20 فبراير 2024.

تفاصيل حول الرحلات وبرنامج الزيارة

وبلغت الإعداد المشاركين الرحلات الشتوية الذين تمت استضافتهم فى المدينة الشبابية أسوان خلال هذه الرحلة، ضمن المرحلة الثانية من المشروعات التخصصية بزيارة المعالم السياحية 94 طليع من محافظة شمال سيناء.

وتضمن برنامج الرحلات الشتوية، ضمن المرحلة الثانية من المشروعات التخصصية بزيارة المعالم السياحية الذى تنفذه الوزارة خلال رحلتهم لمحافظة أسوان، زيارة المركز الثقافى الإفريقي المعروف سابقًا بأسم "متحف النيل" سابقًا، ويعد من أبرز المعالم البارزة داخل المحافظة، وذلك مع أولى الأيام.

بينما يتضمن برنامج زيارتهم، اليوم الأحد، متحف النوبة، والحديقة النباتية، والقرية النوبية.

أما يوم الإثنين يشمل برنامج زيارة المعالم السياحية والأثرية التالية: معابد فيله، والسد العالي ورمز الصداقة.

الرحلات الشتوية