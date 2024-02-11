محافظ أسوان يتابع تنظيم القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج القافلة الطبية لأمراض العيون ومكافحة العمى المؤقت والتي تم تنظيمها بمستشفى أسوان العسكرى وذلك بالتعاون بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين والأهالي بمختلف القرى والنجوع.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالجهود التي تعكس روح التلاحم والتكاتف بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بما يصب في صالح المواطن الأسوانى، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية عبر سلسلة القوافل الطبية المجانية لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.

بينما أكد الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" أن ذلك يأتي ضمن برنامج المؤسسة لتنظيم القوافل الطبية المجانية لمساعدة المرضى من الأهالي ومحدودي الدخل من خلال إجراء وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة مع توفير العلاج المناسب لهم بالمجان وذلك بإشراف عدد من الأطباء من ذوى الخبرة والمتخصصين في علاج وجراحة العيون وغيرها من التخصصات.

وأشار إلى أن فعاليات القافلة الطبية شملت تقديم خدمات الفحص والكشف الطبي لعدد ٣٨٤ مواطنًا ومواطنة مع إجراء عدد 143 عملية جراحية متنوعة بالعيون، بالإضافة إلى تركيب نظارة لعدد 168 حالة، علاوة على صرف العلاج المناسب للحالات المرضية وإجراءات التحويل والفحص الطبى لعدد 165 مواطنًا مواطنة، وتنظيم ندوات لنشر الوعي بأهمية النظارات الطبية وغيرها من التوجيهات والإرشادات الخاصة بمسببات أمراض العيون، وكيفية الوقاية منها.