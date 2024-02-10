السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الأزهريين المحالين على المعاش وحفظة القرآن الكريم بأسوان (صور)

الفعاليات
الفعاليات

شهد نادي كيما الاجتماعى بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، فعاليات احتفالية تكريم جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف فى أسوان، لأعضاء الجمعية المحالين للمعاش، وحفظة القرآن الكريم، كما تم تكريم أسر أعضاء الجمعية المتوفين. 

 

وشهدت فعاليات احتفالية جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف فى أسوان تكريم عدد  ٨٠ من أعضاء الجمعية وحفظة القرآن الكريم. 


وشهد الحفل كل من: الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ محمود الراوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري المراحل والإدارات التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية، وأسر المكرمين.

 

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الأزهر جمعية العاملين بالأزهر نادى كيما تكريم حفظة القرآن الكريم

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