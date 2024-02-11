محافظ أسوان يفتتح الدورة الثانية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورة الثانية للبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر ديوان محافظة أسوان، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، تحت عنوان "نعيد صياغة المستقبل"، بحضور فريق عمل الأكاديمية الدكتورة سمر صلاح، والدكتور مينا رؤوف، والدكتورة رشا وهيب.

تمكين المرأة الأسوانية ضمن أولويات الأجندة التنفيذية

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلي والدولي بفضل جهود المرأة، والتي كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال، وتم تأهيل هذا المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة نوفمبر الماضى.

وقدم شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، وهذا ليس بجديد على الأكاديمية بإعتبارها رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنويرى فى مصر.

كما طالب المحافظ سيدات أسوان بأهمية الإستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة، وخاصة أنه حرصنا على تنظيم هذا البرنامج التدريبى على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة من مشقة التنقل والسفر والأعباء المالية للحصول على مثل هذه البرامج بمقر الأكاديمية.

يذكر أن يستفاد من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" للدفعتين لأكثر من 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أى سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وذلك خلال الفترة التدريبية التي تستمر على مدار 3 أسابيع، تنتهي في 29 فبراير القادم، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.