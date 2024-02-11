استمرار تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال بقرى المنصورية وبنبان قبلي في أسوان

واصل فرع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة تدريبات برنامج ريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وذلك ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين وخاصة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

البرنامج التدريبي

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن البرنامج التدريبى استهدف تنظيم عدد 6 دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقري المنصورية وبنبان قبلي والرقبة بمركز دراو.

وأشارت إلى أن التدريبات تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المهمة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى أن فعاليات التدريبات يشارك فيها أعضاء المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال والموضوعات المتعلقة به.