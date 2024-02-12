الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 حالة تعد على أراضي بقرى إدفو شمال أسوان

التعديات
التعديات

 تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن فعاليات الموجة الـ 22، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة 23 قرار إزالة بمساحة 12 ألف و100 م2، منها 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة   11 ألف و400 م2 بنطاق قرية الكلح شرق بالإضافة إلى إزالة 7 قرارات إزالة بمساحة 700 م2 بقرية الحجز بحرى. 

 

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والإدارة الزراعية، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

 

وفى سياق آخر كان كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 95 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

 

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