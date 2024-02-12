الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جراحة عاجلة.. إنقاذ رضيعة من العمى في مستشفى الرمد التخصصي بأسوان

المستشفى
المستشفى

نجحت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، في إنقاذ رضيعة عمرها شهران من فقدان البصر، وذلك من خلال عملية جراحية دقيقة في مستشفى الرمد التخصصي بأسوان.

 

تفاصيل الواقعة 
وكشف الدكتور إيهاب حنفي، مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، استقبلت خلال الساعات الأخيرة، حالة مرضية طفلة رضيعة مولودة قبل موعدها بثلاثة أشهر، ووصلت من الأقصر بواسطة إسعاف مجهز بحضانة يصحبها طبيب مرافق.
 

ونجح الفريق الطبي بالمستشفى، في إجراء عملية جراحية دقيقة للرضيعة، نجحت في إعادة بصرها إلى طبيعته.


وتعتبرهذه العملية إنجازا طبيا هاما، حيث إنها أول عملية تجرى لرضيعة بهذا العمر في مستشفى الرمد التخصصي بأسوان.

 

يذكرأن مستشفى الرمد التخصصي هي إحدى المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان، والتي يبلغ عددها 4 مستشفيات، بالإضافة لعدد 76 وحدة ومركزا طبيا.

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IMG-20240212-WA0018
IMG-20240212-WA0020
IMG-20240212-WA0020
أسوان الرعاية الصحية في أسوان عملية شهران جراحة دقيقة فقدان البصر

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