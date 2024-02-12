محافظ أسوان: ننسق مع وزارة الثقافة لإنجاح مهرجان أسوان الدولى

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لإنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون تواكبًا مع الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، والذى سيقام خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجارى.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى لإنجاح فاعليات المهرجان، والذى سيشهد إفتتاحه عروض فنية وتراثية لـ 15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية على مسرح فوزى فوزى الصيفى، والذى تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة به.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن عروض هذه الفرق الفنية ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادى بجميع المراكز والمدن بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولى الجهات التنفيذية لتقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث الدولى والعربى والإفريقى والمحلى لكافة مواطنى أسوان.

وأضاف اللواء أشرف عطية، بأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك سيساهم فى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضًا لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وفى سياق آخر، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة "، مشددًا على حصر المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها 75% والمشروعات المتعثرة مع سرعة رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول لإستكمال الإعمال ورفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.