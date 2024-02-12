محافظ أسوان يتابع تنفيذ 28 مشروعًا في كوم امبو

ضمن حياة كريمة..

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، مشددًا على حصر المشروعات التي بلغت نسب تنفيذها 75% والمشروعات المتعثرة مع سرعة رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول لاستكمال الأعمال ورفع معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

الجولات الميدانية

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، على قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد 28 من المشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتي تضم 22 قرية فرعية وتابع بإجمالى 62.7 ألف مواطن ومواطنة.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من 19 مشروعًا بنسبة 100% وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات الجماهيرية ومنها إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف، بجانب مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد وأيضًا إنشاء الكبارى وتبطين الترع.

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي، إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بنسبة 98%، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الصرف الصحي ومنها تنفيذ خطوط الطرد بنسب 95%، وشبكات الإنحدار بنسب 94%، وأيضًا تنفيذ محطة الرفع بنسبة 75%، فضلًا عن توصيل الوصلات المنزلية بنسب 40%.

وخلال الجولة الميدانية، أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بالتنسيق مع الأهالي ولجنة القرية وبإشراف رئيس القرية تم بحث ومناقشة المشكلات والبدء فى إنشاء القاعدة الخرسانية لأحد المحولات الكهربائية بموقعها المحدد بقرية السلسلة بحرى بالجهود الذاتية، مع إستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها والتى بلغت نسب التنفيذ بها إلى 85%.

ولفت إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بالإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.