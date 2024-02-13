نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وبسويقة الأحمدية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال والمشروعات الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والتى تهدف إلى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الإستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار برؤية مستقبلية طموحة للاستفادة من المزايا النسبية وإستثمار المقومات الإقتصادية.

تفاصيل حول الجولة

وشملت جولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصناعى للمنطقة، والطرق، وزيادة الزراعات والمسطحات الخضراء، وأعمال المشروعات الخدمية بالمنطقة، وإضافة جراجات إنتظار، مع البدء فى تنفيذ الحل الدائم لتقوية شبكة المياه لخدمة الأعداد المتزايدة من المصانع، ودراسة طرح فرص إستثمارية جديدة بالمنطقة لخدمة العاملين بالمصانع المتنوعة بها.

سويقة الأحمدية بمنطقة الجيش

وفى نفس السياق، قامت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 90 %، لتضم 104 محل متنوع الأنشطة منهم 88 محل تجارى يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضروات والفاكهة، فضلًا عن 16 محل سيتم تخصيصهم للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضًا كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، علاوة على تخصيص أماكن لإنتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها.

وتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات، وتم تأمين السويقة بشكل كامل، ومن المخطط نهوها خلال شهر مارس المقبل.

الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة