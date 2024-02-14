الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم جنوب أسوان

مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيب 2 آخران إثر وقوع حادث تصادم بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، حيث اصطدمت سيارة نقل واتوبيس سياحى، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقل المتوفين إلى المشرحة.

تفاصيل حول الحادث 

تلقى الجهات المعنية بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل واتوبيس سياحى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بطريق أبو سمبل السياحى وتحديدًا بالكيلو 175 وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو سمبل فيما تم نقل المتوفين إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع آثار الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس سياحى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

حادث تصادم أبوسمبل مصرع شخصين إصابة شخصين مستشفى

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