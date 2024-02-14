الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة البدء في تشغيل مركز شباب هيكل

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

قدَّم أهالي قرية القنان بمركز إدفو، شكرهم لمحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، لتفاعله السريع مع مطالبهم الجماهيرية وتعليماته بسرعة الاستجابة لها وتلبيتها بالشكل المطلوب، ومنها فتح مركز شباب هيكل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال لممارسة أنشطتهم وهوايتهم المتنوعة وذلك بعد الانتهاء من إنشاؤه واستلامه من مديرية الشباب والرياضة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ذلك يُعد من الثمار الإيجابية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تنمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياه للمواطنين والأهالي بالقرى والنجوع المستهدفة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة. 

معدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، واصلت وحدة "حياة كريمة" الجولات الميدانية لتفقد 31 مشروعًا جارٍ تنفيذه بقرية القنان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تخدم 25 ألفًا من الأهالي موزعين على 18 قرية ونجع وكفر. 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 15 مشروعًا بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمي ونقطة الإسعاف، بجانب إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب وأيضًا مكاتب البريد، فضلًا عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها. 

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم أيضًا تفقد مشروعات إنشاء محطة المعالجة بنسبة 95%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعي بنسبة 85%، فضلًا عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 70%، وأيضًا تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 55%. 

ولفت إلى أنه تم في نهاية الجولة عقد اجتماع مع عدد من الأهالي بمقر المجلس القروى بحضور أعضاء لجنة "حياة كريمة" وأيضًا رئيس القرية، حيث تم بحث ومناقشة أهم التحديات والمشكلات الجماهيرية، وتم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتلافي المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كل المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة لتقديم خدماتها للأهالي والمواطنين على الوجه الأكمل. 

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محافظ أسوان المطالب الجماهيرية قرية القنان مشروعات حياة كريمة سرعة الاستجابة

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