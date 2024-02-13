الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يرسم الفرحة على وجوه 20 مواطنًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى ارتسمت على وجوه المواطنين، وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء لقائه بهم بإجمالى 20 مواطنًا ومواطنة. 

وذلك بحضور مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية. 

تفاصيل اللقاء 

وخلال اللقاء كلف اللواء أشرف عطية بإحالة شكوى إحدى الحالات من صدور قرار لهدم منزلها، على الرغم من وجود نزاع على الملكية بين عدد من الأطراف للنيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات إدارية. 

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، مع صرف إعانات شهرية بقيمة تصل إلى 750 جنيهًا لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد المتأخرات المتراكمة على إحدى الحالات الإنسانية. 

وكلف المحافظ مبادرة "الناس لبعضهم" لصرف أجهزة كهربائية مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضًا للحالات المختلفة. 

ووجه المحافظ، بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى وصرف الأدوية، والمتابعة لحالة مرضية فى لجنة الإعاقة، بالإضافة إلى التنسيق مع السجل المدنى لاستخراج شهادات الميلاد لحالات أخرى، فضلًا عن قيام رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أسوان ونصرالنوبة بتخصيص وحدات سكنية بسكن كريم، والأولى بالرعاية، مع تخصيص محلات بالسويقات الجديدة، والمعاينة لأحد المنازل برفقة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص. 

وفى نفس السياق، استكملت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، اللقاء الجماهيرى مع المواطنين، ووجهت المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مختلف المطالب، وتلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.

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