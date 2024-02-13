محافظ أسوان يتابع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للطفلة واقعة عمود الإنارة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حالة الطفلة بسنت محمود السيد 12 سنة بالصف السادس الإبتدائى، والتى تعرضت فى نهاية الشهر الماضى لحادثة وقوع أحد أعمدة الإنارة عليها مما تسبب فى حدوث كسر مضاعف بجميع أنحاء جسدها وتجمع دموى فوق الرئتين.

توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للطفلة

وأوضح محافظ أسوان أنه فى تدخل سريع تم التوجيه منذ إصابة الطفلة بسنت لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للطفلة بسنت سواء بمستشفيات المحافظة أو خارجها، حيث تم التنسيق بين فرع أسوان للهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفى القلب بجامعة أسيوط، ويتم حاليًا تناولها لبعض الأدوية التى حددها طبيب القلب المعالج بأسيوط، لحين تحويلها للمستشفى لتقديم الخدمة العلاجية لها، وذلك فور شفاء قدميها.

وكان قد أحال محافظ أسوان واقعة سقوط عمود الإنارة على الطفلة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث، ومجازاة المتسبب، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حياله، وبناءً على ذلك قامت لجنة من النيابة الإدارية بمعاينة موقع الحادث استكمالًا للتحقيقات الجارية فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال والمشروعات الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والتى تهدف إلى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الاقتصاد الإفريقى، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وجاء ذلك فى إطار برؤية مستقبلية طموحة للاستفادة من المزايا النسبية واستثمار المقومات الإقتصادية.

تفاصيل حول الجولة

وقد شملت جولة نائب المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصناعى للمنطقة، والطرق، وزيادة الزراعات والمسطحات الخضراء، وأعمال المشروعات الخدمية بالمنطقة، وإضافة جراجات انتظار، مع البدء فى تنفيذ الحل الدائم لتقوية شبكة المياه لخدمة الأعداد المتزايدة من المصانع، ودراسة طرح فرص استثمارية جديدة بالمنطقة لخدمة العاملين بالمصانع المتنوعة بها.

وفى نفس السياق قامت الدكتورة غادة أبوزيد بتفقد الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 90 %، لتضم 104 محلات متنوعة الأنشطة منها 88 محل تجارى يتم تنفيذها على مرحلتين للخضروات والفاكهة، فضلًا عن 16 محلا سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضًا كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، علاوة على تخصيص أماكن لإنتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، لتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات، وتم تأمين السويقة بشكل كامل، ومن المخطط نهوها خلال شهر مارس المقبل.