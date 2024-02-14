الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء توعوى ضمن حملة "احميها من الختان" في أسوان

الفعاليات
الفعاليات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم سلسلة الأنشطة والمبادرات الهادفة لتحقيق التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي للسيدات ومختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

لقاء توعوى ضمن حملة  (إحميها من الختان) 

 

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، أنه بالتعاون مع مؤسسة تنمية الطفولة تم تنظيم لقاء توعوى ضمن حملة "احميها من الختان" استهدف 50 من السيدات والشباب والشابات المقبلين على الزواج. 

ولفتت إلى أن فعاليات اللقاء شملت توضيح الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث، ومناهضة الأعراف والتقاليد السلبية تجاه تلك الجريمة، بالإضافة إلى بيان تأثيراتها السلبية والطبية والنفسية على الفتاة والأسرة، إلى جانب توضيح وشرح المنظور القانوني لها. 

مواصلة سلسلة تدريبات برنامج ريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصاديًا

 

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة سلسلة تدريبات برنامج ريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصاديًا، مؤكدة أن البرنامج التدريبي استهدف تنظيم ٦ دورات استهدفت تدريب 150 من السيدات والفتيات بقرى بنبان قبلي والرقبة والمنصورية بمركز دراو. 

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أن التدريبات تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلًا عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات المختلفة.

أسوان المجلس القومي للمرأة سلسلة الأنشطة التوعية المجتمعية احميها من الختان

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