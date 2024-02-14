الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللواء أشرف عطية: استبدال سيارات «الكبود» بميكروباص حديثة تجاوز الـ1700 مركبة بأسوان

السيارات الجديدة
السيارات الجديدة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس، والتى تم تنفيذها لأول مرة من خلال استبدال سيارات الكبود الربع نقل بسيارات ميكروباص حديثة تجاوزت الـ 1700 سيارة للعمل بالعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان، وفى مدن المحافظة المختلفة حيث تحمل طابع الهوية البصرية، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى من الرقى، الذى يليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى. 

 

توفير وسائل نقل حضارية للمواطنين 

 

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك ساهم فى النهوض بالمستوى الخدمى، وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين والأفواج السياحية والزائرين للمحافظة وفقًا لخطة الدولة المصرية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمتلك بذلك عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية البانوراما الجمالية المتكاملة التى تستحقها على خريطة السياحة العالمية. 

 

وجاء ذلك تتويجًا لثمار منظومة عمل لفريق متكامل قام بأفكار خارج الصندوق فى تنفيذ مشروعات عديدة فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل. 

 

وفى سياق آخر، كان قد استقبل محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود والدعم اللامحدود الذى تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات ضمن سلسلة المساهمات المتنوعة، والتى من بينها تسليم الأكاديمية للدعم المالى لمديرية التربية والتعليم لتوزيعه فى صورة ملابس وكسوة للعيد على أكثر من 320 طالب وطالبة من أبناء المحافظة، وخاصة بالقرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

 

وأكد المحافظ أننا نتباهى ونفتخر ونعتز دائمًا بالأكاديمية العربية لدورها الوطنى والمجتمعى، فضلًا عن كونها صرح تعليمى وتنويرى متميز حقق إضافة كبيرة لمنظومة التعليم الجامعى بإعتبارها بيت الخبرة البحثية والإستشارية التى نستعين بها، وساهمت بشكل مباشر فى تحقيق العديد من الإنجازات على أرض هذه المحافظة العريقة، وهو ما يصب بدوره فى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

 

ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره لمحافظ أسوان على حرصه المتواصل للنهوض بالدور التعليمى والمجتمعى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

 

محافظ أسوان منظومة النقل الداخلي استبدال السيارات بميكروباصات حديثة سيارات الكبود

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