محافظ أسوان يعقد اجتماعا لتقييم أداء الاستثمار والحلول المقترحة للنهوض به

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا لتقييم أداء الاستثمار داخل عاصمة الاقتصاد الإفريقى، والحلول المقترحة للنهوض بهذا الملف الذى يلقى إهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك ضمن رؤية مستقبلية مستنيرة تساهم فى تحويل أسوان لقاعدة وبوابة لحركة التجارة نحو الأسواق الإفريقية والدولية.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة، وأيضًا الدكتورة عبير عبد النبى مدير الاستثمار.

تفاصيل حول الاجتماع

وأثناء الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية أننا نسعى جاهدين للاستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان، ولاسيما فى ظل توافر كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجريه ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الإستثمارية فى كافة المجالات.

ولفت إلى أنه يتم تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات، كما يتم تذليل أى معوقات بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين، وبالتالى تنفيذ مشروعات جديدة، وخاصة كثيفة العمالة، لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.